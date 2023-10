Timmermans wil in eerste 100 dagen Nederlandse ‘green deal’

Mocht GroenLinks-PvdA in een kabinet komen, dan wil lijsttrekker Frans Timmermans in de eerste honderd dagen van dat kabinet een Nederlandse ‘green deal’. Als eurocommissaris was Timmermans verantwoordelijk voor de Europese variant van dat grote klimaatplan.

In Nederland zal zo’n deal moeten draaien om de vergroening van steden en dorpen, een alliantie tussen boeren en boswachters om de natuur te verbeteren en een nieuw, groen verdienmodel als vervanging van de fossiele economie. Timmermans vertelde over zijn plannen in een gesprek met Pieter Omtzigt van NSC, dat door de partijen zelf was georganiseerd.

Wat GroenLinks-PvdA betreft gaan sociale maatregelen hand in hand met klimaatbeleid. Zo moeten vooral sociale huurwoningen snel worden verduurzaamd. Steden moeten bovendien groener worden, en dorpen beter bereikbaar met het openbaar vervoer.

Het is volgens Timmermans “niet onmogelijk” om een pact te sluiten tussen boeren en natuurbeheerders. “Wat is de toekomst van de Nederlandse landbouw”, is daarbij wat de sociaaldemocraat betreft de hamvraag. Want “de natuur in Nederland, mensen, kachelt achteruit”.