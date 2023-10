Nog nooit kregen zo veel jongeren jeugdzorg

Bijna 394.000 jongeren kregen vorig jaar jeugdzorg, dus ongeveer een op de elf Nederlanders jonger dan 23 jaar. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een record. Het gaat om voorlopige cijfers, het werkelijke aantal kan nog hoger zijn, benadrukt de statistiekdienst.

In Tiel, Terneuzen, Krimpen aan den IJssel en Veendam kregen naar verhouding de meeste jongeren jeugdzorg. Het gaat in die gemeenten om ongeveer een op de acht mensen. In Raalte, Schiedam, Maassluis, Ameland, Staphorst, Urk en Vlieland krijgt ongeveer een op de twintig jongeren hulp. Volgens het CBS kunnen de verschillen te maken hebben met het aantal eenoudergezinnen in gemeenten, maar kunnen keuzes van gemeentebesturen over de invulling van jeugdzorg ook een rol spelen.