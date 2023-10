Politie pakt man (26) op voor dodelijk steekpartij Apeldoorn

De politie heeft een vierde verdachte opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het doodsteken van een 28-jarige vrouw in Apeldoorn in september. De 26-jarige man werd dinsdag in Voorburg (Zuid-Holland) aangehouden.

De politie meldde eerder dat het slachtoffer mogelijk uit eerwraak werd neergestoken. Eerder werd al een 35-jarige man ter plaatse aangehouden. Vorige week werden twee mannen van 35 en 26 jaar uit Duitsland opgepakt. Zij zitten nog vast.

De vrouw liep op 5 september met haar dochter (3) op de Casper Fagelstraat toen ze van achteren meerdere keren met een mes werd gestoken. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd om haar te reanimeren. De dochter van de vrouw raakte niet gewond.

De politie meldt dat de steekpartij een “gerichte actie in de familiesfeer” was. Of de 35-jarige verdachte ook daadwerkelijk uit eerwraak heeft gehandeld wordt nog onderzocht.