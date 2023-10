Provincie Zuid-Holland koopt deel Natura 2000-gebied Kinderdijk

De provincie Zuid-Holland heeft een deel van het Natura 2000-gebied bij Alblasserdam gekocht. De provincie betaalde bijna 600.000 euro om zo’n 12,5 hectare grond in de Blokweer-polder over te nemen van een biologische kaasboerderij die dit voorjaar failliet was gegaan. Doordat Zuid-Holland de grond kocht, kon de ondernemer een doorstart maken.

“Deze aankoop maakt nieuwe natuur mogelijk”, aldus de projectleider van de provincie. De grond maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk, dat in totaal 331 hectare beslaat. De percelen die Zuid-Holland heeft gekocht en waar voorheen koeien op liepen, worden als natuur ingericht.

De provincie is van plan dit vaker te gaan doen. In het Zuid-Hollandse coalitieakkoord staat dat nog zo’n 1200 hectare land via afspraken met de grondeigenaren of via aankoop als natuur moet worden ingericht, om te kunnen voldoen aan de afspraken met het Rijk. Uiterlijk in 2027 moet Zuid-Holland in het kader van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) een aaneengesloten natuurnetwerk van circa 5800 hectare hebben opgezet.

Iets minder dan de helft daarvan is inmiddels gerealiseerd. Daarnaast heeft Zuid-Holland zo’n 2000 hectare beschikbaar dat de komende jaren als natuur wordt ingericht. Het resterende deel van het netwerk moet ontstaan via afspraken met grondeigenaren, die zelf natuur aanleggen en beheren, en de aankoop van gronden zoals nu in Alblasserdam.