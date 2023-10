Veel verkeershinder verwacht door dichte Vlaketunnel in Zeeland

De Vlaketunnel (A58) in Zeeland is vanaf dinsdagavond een kleine week dicht vanwege onderhoud. De provincie waarschuwt voor mogelijk veel verkeershinder.

De tunnel in Zuid-Beveland is vanaf 21.00 uur in beide richtingen dicht. Op maandag 6 november om 05.00 uur moeten de werkzaamheden klaar zijn. De extra reistijd via omleidingsroutes kan oplopen tot meer dan een uur.

Rijkswaterstaat vraagt weggebruikers te kijken of hun reis noodzakelijk is en thuis te werken als dat kan. “Plan anders de route voor vertrek en houd rekening met flinke hinder, zeker in de ochtend- en avondspits.” Ook waarschuwt Rijkswaterstaat dat bij ongunstige weersomstandigheden de werkzaamheden kunnen worden uitgesteld.

Tijdens de afsluiting wordt een deel van de technische installaties vervangen, zoals camerabewaking, omroepinstallaties, intercom en sommige besturingssystemen. Hetzelfde gebeurt binnenkort bij het Dampoortaquaduct (N57) in Middelburg. Die is van woensdag 8 november (20.00 uur) tot maandag 13 november (06.00 uur) dicht.