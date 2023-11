BuZa: onduidelijk wanneer Nederlanders grens Rafah over kunnen

Het is op dit moment onduidelijk wanneer de grensovergang van Rafah naar Egypte opengaat voor Nederlanders en personen met geldig verblijf in Nederland die op dit moment vastzitten in Gaza en hun directe familieleden. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdagmiddag.

“Zodra de grensovergang opengaat voor deze groep laten wij hen dit direct weten”, meldt het ministerie, dat ook adviseert niet naar de grens te reizen zonder bericht. “Zodra de grens opengaat, staat een team van de ambassade in Egypte klaar om Nederlanders en personen met geldig verblijf in Nederland en hun kerngezinsleden op te vangen en bij te staan.”

Op dit moment is de grensovergang van Rafah naar Egypte open voor gewonden en/of buitenlanders in Gaza, geeft het ministerie verder aan. Buitenlandse Zaken meldt verder om veiligheidsredenen geen operationele informatie te delen “totdat Nederlanders en personen met geldig verblijf in Nederland en hun kerngezinsleden veilig Gaza hebben verlaten”.

Eerder woensdag ging er een lijst rond met daarop onder meer namen van mensen die de grens mogen oversteken. Het gaat om een lijst van de grensautoriteiten van Gaza, die ook is gedeeld door Al Jazeera. Bij geen van de mensen op die lijst staat dat zij de Nederlandse nationaliteit hebben.

Op vragen over wat de mededeling van Buitenlandse Zaken precies betekent, en of dit betekent dat deze groep mensen inderdaad niet op de lijst staat en dus nog niet de grens over mogen, antwoordt een woordvoerder dat dit moeilijk te beantwoorden is, omdat het ministerie nu niet op operationele informatie in kan gaan. “We hopen in elk geval dat ze snel de grens over kunnen.”