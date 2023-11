COA: zorgen inspecties over Ter Apel passen in het plaatje

De zorgen van de inspecties Justitie en Veiligheid en Gezondheidszorg en Jeugd over de omstandigheden in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel “passen in het plaatje”, stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). “We lopen constant tegen onze grenzen aan”, laat een woordvoerder van het COA weten. “Het gaat zo niet, we hebben echt meer plekken nodig.”

De inspecties maakten woensdag bekend zich ernstige zorgen te maken over de leefomstandigheden in het aanmeldcentrum. Zij noemen de situatie “uiterst kritisch” en roepen alle bestuurslagen, van gemeenten tot het Rijk, in een brief op het COA te helpen voor betere opvang te zorgen. De asielopvangorganisatie zelf heeft gemeenten ook al meerdere keren gevraagd meer noodopvangplekken te realiseren. De zorgen van de inspecties zijn “het zoveelste signaal” dat er echt iets moet gebeuren, stelt de woordvoerder.