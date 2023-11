Tien jaar cel geëist voor wurgen van vriendin in Almelo

In hoger beroep is woensdag tegen een 45-jarige man uit Almelo tien jaar cel geëist met aanvullend een behandeling voor zijn psychische stoornis. Floris van V. wurgde zijn vriendin na een ruzie en liet haar lichaam achter in een auto op een parkeerplaats bij het ziekenhuis in Almelo.

Van V. werd in juni 2022 tot twaalf jaar cel veroordeeld voor doodslag en het wegmaken van een lijk. Hij ging in beroep omdat hij de straf niet vindt passen. “Ik heb dit nooit gewild en ik weet ook niet hoe het is gebeurd”, zei hij woensdag tegen het gerechtshof in Zwolle. Hij zou haar in een waas gedood hebben. Van V. en zijn vriendin Sandra Rozeman kregen in de nacht van 14 op 15 september 2021 ruzie omdat er een nieuwe man in haar leven was gekomen. Hij wurgde haar, plaatste plastic zakken over haar hoofd en sloeg met een honkbalknuppel in op haar gezicht.

De eis is anders dan die van het Openbaar Ministerie tijdens de rechtszaak. Deskundigen stelden een andere stoornis vast bij Van V. Daarom wil de officier dat hij na zijn straf behandeld wordt.