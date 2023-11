Dassen: Volt niet happig om met VVD en NSC in coalitie te gaan

Als de VVD en Nieuw Sociaal Contract (NSC) na de verkiezingen bij Volt aankloppen om aan te schuiven in een coalitie, dan zal die partij “daar niet heel happig op zijn”. Dat zei lijsttrekker van de pro-Europese partij Laurens Dassen donderdag bij BNR. De opstelling van de partij van Pieter Omtzigt over Europa strookt niet met de ideeën van Volt en wat betreft vluchtelingenopvang botst de partij met zowel NSC als VVD, zegt hij.

“Als je kijkt naar Nieuw Sociaal Contract en hun Europa-paragraaf, dan is wat zij willen precies het tegenovergestelde. Zij willen jaren terug in de tijd. Zij willen zorgen dat nationale parlementen allemaal weer een veto krijgen. Ja, dan wordt Europese samenwerking nog stroperiger, moeilijker. Dan krijgen we helemaal niks meer voor elkaar”, aldus Dassen.

Ook wat betreft migratie zit “Pieter Omtzigt er totaal anders in dan wij. Wij willen een humanere Europese opvang. Hij wil een beperking op 50.000 migranten, waarvan ik me afvraag hoe dat überhaupt mogelijk is.”

Wat Volt betreft “is er geen getal. Het gaat erom; hoe richt je het systeem in. De manier waarop we dat in Nederland kunnen doen voor de mensen die hier zijn, is de spreidingswet een mogelijkheid.” Dassen merkt op dat de VVD daar tegen is en dat die partij ook voor een Europees asiel- en migratiepakket ging liggen. Verder vindt hij dat “de grondoorzaken” van migratie moeten worden aangepakt en dat daarvoor meer ontwikkelingsgeld beschikbaar komt. “Tja, daar is de VVD ook tegen. Dus ook daar vinden we elkaar niet.”

Partijen die Volt uitsluit zijn FVD en PVV omdat zij volgens Dassen antirechtsstatelijk of antidemocratisch zijn. Wel “ligt het voor de hand” dat de partij zou willen samenwerken met “partijen zoals D66 of GroenLinks-PvdA”, zei de voorman.

Volt heeft twee zetels in de Tweede Kamer. Bij de laatste peiling van I&O Research stond de partij op vijf zetels, bij Ipsos op drie. Bij de komende Kamerverkiezingen mikt Dassen op zes zetels, zei hij bij BNR.