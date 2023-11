Einduitspraak ‘sjoemelsigaret’ later door vragen aan Europees Hof

De rechtszaak over de verkoop van ‘sjoemelsigaretten’ gaat langer duren. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) had eigenlijk voor volgende week de einduitspraak op de planning, maar de rechters willen eerst nog meer uitleg over de Europese tabakswet, die volgens hen “niet op alle punten duidelijk is”. Het college gaat daarom vragen stellen aan het Europees Hof in Luxemburg.

De zaak draait om de vraag of filtersigaretten aan de wet voldoen. Volgens de stichting Rookpreventie Jeugd is dat niet het geval, omdat rokers in de praktijk veel meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan wettelijk is toegestaan. Dat komt doordat in de huidige meetmethodes geen rekening wordt gehouden met de kleine gaatjes die tabaksfabrikanten in filtersigaretten maken.

De machines die voor testen worden gebruikt zuigen door de gaatjes heen ook schone lucht aan, zo heeft ook het RIVM laten zien met onderzoek. Daardoor worden de concentraties teer, nicotine en koolmonoxide lager. “In de praktijk sluiten rokers die gaatjes grotendeels met hun vingers en lippen af”, oordeelde vervolgens ook de rechtbank in Rotterdam. Die gaf de eisers eind vorig jaar gelijk en droeg de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) op handhavend op te treden.

De overheid ging in beroep tegen deze uitspraak. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) legde uit dat ook hij graag zou optreden, maar dan wel een “stevig juridisch fundament” nodig heeft. Anders dreigen weer nieuwe slepende rechtszaken tegen de handhaving zelf. Tabaksfabrikanten zijn fel tegen een verbod op hun filtersigaretten.