Geen rondvaartboten in Amsterdam om hoge waterstand

Rondvaartboten kunnen donderdag tijdelijk niet varen in Amsterdam. Vanwege hoge waterstanden op het Noordzeekanaal, in de Amsterdamse grachten en het Amsterdam-Rijnkanaal heeft het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht de sluizen tussen Amsterdam en het IJ gesloten.

Ook de scheepvaart op het IJ is momenteel gestremd. Op het Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal kunnen schepen nog wel varen, zo meldt het waterschap. De waterstanden werden afgelopen nacht snel hoger doordat er veel regen is gevallen. Ook was er een korte storing in het sluizencomplex in IJmuiden. Die is inmiddels opgelost.

Het waterschap en de omliggende hoogheemraadschappen “zijn druk bezig met pompen” om het waterpeil verder te laten zakken. “Het waterpeil zakt weer en we verwachten dat er geen verdere grote problemen gaan ontstaan”, zegt dijkgraaf Joyce Sylvester. “Gezien de komende weersverwachting houden we het nauwlettend in de gaten.”

Het waterschap verwacht dat de sluizen in de loop van de dag weer open kunnen. Overigens varen de veerponten over het IJ vooralsnog gewoon door, zo laat een woordvoerder van het GVB weten.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) in Utrecht heeft de waterinlaat vanuit de Neder-Rijn bij Wijk bij Duurstede gesloten vanwege de storing in het sluizencomplex bij IJmuiden. HDSR voert gewoonlijk water uit polders en kanalen af naar het Amsterdam-Rijnkanaal, maar daar staat het water hoog door de storing. Rijkswaterstaat heeft daarom gevraagd om de afvoer naar het Amsterdam-Rijnkanaal zoveel mogelijk te beperken. Doordat de inlaat is gesloten kan het waterpeil in de Kromme Rijn zakken. Het water wordt nu afgevoerd via de Gekanaliseerde Hollandse IJssel naar Gouda. De waterstand in die rivier kan daardoor variƫren, wat hinder kan opleveren voor de scheepvaart.