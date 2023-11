Politiemedewerker verdacht van doorverkoop politie-uniformen

Een 63-jarige man uit Noordwijk wordt verdacht van het doorverkopen van politie-uniformen over een langere periode. Hoe hij aan zoveel dienstkleding kon komen en aan wie hij het heeft verkocht, wordt volgens het Openbaar Ministerie nog onderzocht.

De verdachte is werkzaam als medewerker beveiliging bij de politie Noord-Holland en daarnaast vrijwilliger bij de politie Den Haag. Maandag is de man aangehouden en woensdag na verhoor op vrije voeten gesteld, in afwachting van verder onderzoek. In zijn woning en kluisjes op zijn werk zijn grote hoeveelheden politiekleding gevonden. Het OM zegt dat de man ook andere attributen van het politie-uniform verkocht, maar geen vuurwapens.

Vorige week vond de politie in een woning in Den Haag allerhande dienstkleding die bleek te zijn geleverd door de man uit Noordwijk.