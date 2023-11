Twintig namen met Nederlandse link op lijst evacués Gaza

De Palestijnse grensautoriteiten hebben opnieuw een lijst gepubliceerd van mensen die deze donderdag weg zouden kunnen uit de Gazastrook. Het gaat vooral om buitenlanders en mensen met een dubbele nationaliteit. Onder het kopje Nederland staan twintig namen op de lijst.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan niets over de lijst zeggen en ook niet over de namen die erop staan. Een woordvoerder verwacht later op de dag meer informatie te kunnen geven. “We zijn bekend met mediaberichten over personen die vandaag de grens over zouden kunnen. Om veiligheidsredenen delen we geen operationele informatie totdat mensen veilig Gaza hebben kunnen verlaten”, laat hij weten.

Hij geeft aan dat Buitenlandse Zaken in contact staat met de Nederlanders en mensen met geldig verblijf in Nederland die vastzitten in Gaza, en hun directe familieleden. “De ambassade in Egypte heeft een team klaar staan om deze groep op te vangen en bij te staan als zij eenmaal de grens zijn overgestoken.”

De lijst telt in totaal 596 namen, uitgesplitst naar vijftien landen. De meeste mensen (400) staan op de Amerikaanse lijst, gevolgd door België (50) en Griekenland (24).

De Palestijnse grensautoriteiten meldden dat gegadigden zich om 06.00 uur Nederlandse tijd zouden moeten melden bij Rafah, de grensovergang tussen Gaza en Egypte. Of dat al is gebeurd, is nog niet duidelijk.

Woensdag konden al honderden mensen met een buitenlands of dubbel paspoort de grens met Egypte oversteken. Onder hen waren geen Nederlanders.