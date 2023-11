Geen Nederlanders op nieuwe namenlijst voor evacuatie uit Gaza

Er staan geen Nederlanders op de lijst van mensen die deze vrijdag vanuit Gaza de grens naar Egypte mogen oversteken. Die lijst wordt gepubliceerd door de autoriteiten in Gaza. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vooralsnog ook geen nadere informatie over eventuele nieuwe evacués.

Mensen met een buitenlands paspoort of andere nauwe banden met het buitenland mogen Gaza sinds woensdag mondjesmaat verlaten. Volgens de autoriteiten moeten ze dan wel op een vooraf goedgekeurde lijst staan. Die lijsten worden gepubliceerd met een oproep aan de evacués om zich om 06.00 uur (Nederlandse tijd) te melden bij de grensovergang bij Rafah.

Op de lijst voor vrijdag staan 367 namen uit de VS, 127 uit het VK en 51 uit Duitsland. In totaal worden 621 namen vermeld, ook uit Frankrijk, Italië, Indonesië en Mexico. De afgelopen dagen was het aantal mensen dat daadwerkelijk de grens overstak kleiner dan het aantal namen op de lijst.

Voor zover bekend hebben zestien mensen met een link met Nederland Gaza donderdag kunnen verlaten. Toen stonden twintig Nederlandse namen op de lijst. Buitenlandse Zaken zei eerder in contact te staan met in totaal 27 mensen.