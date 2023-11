Man (43) aangehouden voor betrokkenheid bij dood man IJmuiden

De politie heeft dinsdag een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 60-jarige man uit IJmuiden. Dat meldt de politie vrijdag.

Het slachtoffer werd op 16 oktober rond 16.00 uur dood aangetroffen in zijn huis aan het Sam Vlessinghof in IJmuiden. Uit onderzoek is gebleken dat het om een niet-natuurlijk overlijden gaat.

De verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de man veertien dagen vast blijft zitten.