Brabantse Staten keuren begroting goed en steunen bouw nieuw dorp

De Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben na een urenlange vergadering de begroting voor 2024 goedgekeurd. De partijen gaven goedkeuring aan de “sluitende en beleidsarme begroting” die de nieuwe coalitie enkele weken geleden presenteerde. Alleen PVV, Partij voor de Dieren, JA21 en Forum voor Democratie stemden tegen (43-8).

Het college van Gedeputeerde Staten, bestaande uit vertegenwoordigers van VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant, heeft nog geen tijd gehad om nieuwe beleidsplannen op te nemen in de begroting. Desondanks stijgt die wel van 1,2 naar 1,4 miljard euro. Het college trekt extra geld uit voor het openbaar vervoer (6 miljoen euro), de omgevingsdiensten (7,8 miljoen) en de stikstofaanpak (1,2 miljoen euro).

De vijftien partijen in de Staten dienden tijdens de Statenvergadering tientallen moties in. Heel wat voorstellen kregen een meerderheid van de stemmen, waaronder de motie van VVD, BBB en Lokaal Brabant om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheid om een nieuw dorp van 3000 tot 5000 woningen te laten bouwen. De partijen denken dat dit nodig is om, naast de al bestaande bouwplannen binnen steden en dorpen, te kunnen voldoen aan de Brabantse ambities om de woningnood aan te pakken. De provincie wil in 2030 zo’n 130.000 woningen hebben gebouwd.

De BBB, de grootste fractie in de Staten die in de coalitieonderhandelingen echter afviel, baarde opzien door een motie in te dienen waarin werd voorgesteld om landbouwgrond beschikbaar te stellen voor de bouw van tijdelijke flexwoningen. In het verkiezingsprogramma van de BBB stond juist dat er zoveel mogelijk op lege en beschikbare plekken binnen bestaande kernen en dorpen moet worden gebouwd. Volgens fractievoorzitter John Frenken zouden de “randen van landbouwgronden” echter best gebruikt kunnen worden voor tijdelijke woningen, ook omdat boeren daar via erfpacht geld aan kunnen verdienen.

“De BBB draait hiermee 180 graden”, zei PVV-Statenlid Maikel Boon. “Als u landbouwgrond gaat aanbieden als bouwgrond, stijgen de grondprijzen nog veel verder en maakt u het voor de jonge boeren helemaal onmogelijk om bedrijven over te nemen. U bent bezig om de jonge boeren kapot te maken, in plaats van dat u er voor de boeren bent.” De motie werd met ruime meerderheid afgewezen.