Treinverkeer Utrecht ontregeld door melding van persoon op spoor

Het treinverkeer van en naar Utrecht Centraal is vrijdagavond tijdelijk stilgelegd. Volgens een woordvoerder van de NS kwam dit door een melding van een persoon die over het spoor liep. “We hebben uit voorzorg het treinverkeer stilgelegd rond Utrecht Centraal. We hebben helaas nu te maken met de gevolgen daarvan. Maar we moeten het zekere voor het onzekere nemen bij zo’n melding.”

Doordat Utrecht Centraal tijdelijk werd stilgelegd, is het treinverkeer ontregeld. “Dan klopt de hele complexe puzzel qua personeel en treinen niet meer. We zijn hard bezig om die zo goed mogelijk opnieuw te leggen, zodat zo snel mogelijk de treinen weer kunnen rijden die normaal gesproken zouden moeten rijden.”

Hoe laat de storing opgelost is, is volgens de woordvoerder nog niet bekend.