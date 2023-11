Code geel voor westelijk kustgebied om zware windstoten

Het KNMI heeft voor de provincies Noord- en Zuid-Holland zondag code geel afgegeven wegens zware windstoten. Met code geel roept het KNMI mensen op alert te zijn, omdat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer.

Voor Noord-Holland geldt de waarschuwing van 15.00 tot 19.00 uur, voor Zuid-Holland van 14.00 tot 18.00 uur. In het westelijk kustgebied worden dan zware windstoten van circa 80 kilometer per uur verwacht. Aan zee kunnen met name aan het einde van de middag zelfs windstoten voorkomen tot circa 90 kilometer per uur, aldus het weerinstituut. “De windstoten doen zich vooral bij buien voor en komen uit een westelijke richting.”

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de avond nemen de windstoten weer af.