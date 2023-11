Jongen (17) meldt zich bij politie voor explosies in Zoetermeer

Een jongen van 17 jaar uit De Lier (Zuid-Holland) is vrijdag aangehouden voor betrokkenheid bij twee explosies in Zoetermeer in oktober. Hij was naar de politie gegaan, nadat vorige week dinsdag bij het regionale opsporingsprogramma Team West werd gemeld dat beelden van twee verdachten herkenbaar zouden worden getoond als ze zich niet zouden melden.

De explosies vonden plaats in de nacht van 16 op 17 oktober bij twee woningen op de Streefkerkstraat en de Ruivenstraat in de wijk Oosterheem. Niemand raakte gewond. Wel was er schade aan beide panden door de ontploffingen.

De politie was op zoek naar twee jongens. Via het programma Team West van Omroep West en sociale media werden onherkenbare beelden van de verdachten gedeeld. De beelden zouden herkenbaar getoond worden als de verdachten zich niet melden. Hierop stapte de 17-jarige verdachte naar de politie. Hij zit nog vast en wordt verhoord.