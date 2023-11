Timmermans laat stikstofdeadline van 2030 los als ‘handreiking’

Partijleider Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) wil niet koste wat kost vasthouden aan 2030 als deadline in de stikstofcrisis, zegt hij tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Hij wil zich vooral richten op natuurherstel en wil daarin jonge, duurzame boeren tegemoet komen. “Dat vind ik belangrijker dan wat we precies in ons verkiezingsprogramma hebben afgesproken.”

Timmermans zegt de afgelopen tijd veel jonge boeren gesproken te hebben. “Zij zeggen: alles zit nu vast, help ons te bewegen.” Timmermans wil “een handreiking” van die boeren beantwoorden met “een handreiking van onze kant”.

De deadline voor stikstofvermindering ligt zeer gevoelig in Den Haag. Het vorige kabinet wilde dat in 2030 bijna driekwart van alle stikstofgevoelige natuur niet langer overbelast is. Nu staat 2035 nog in de wet voor dat doel.

Hoewel Timmermans een stikstofdeadline niet heilig vindt, wil hij desondanks niet dat de stikstofaanpak vertraagt. “Het mag geen excuus zijn om weer uit te stellen, zoals we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan.”