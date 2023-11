Twee mensen opgepakt na vechtpartij bij voetbalwedstrijd Den Haag

De politie heeft in Den Haag zaterdag twee personen aangehouden nadat er bij een voetbalwedstrijd een vechtpartij was ontstaan. Een persoon is daarbij gewond geraakt, bevestigt de politie na berichtgeving van het AD.

De ruzie ontstond na de thuiswedstrijd van voetbalvereniging B.M.T. tegen RKSV GDA op de Melis Stokelaan (Escamp). Op beelden die op sociale media circuleren is te zien hoe enkele mensen onder wie spelers in shirts van beide teams, op het parkeerterrein met elkaar op de vuist gaan. Ook wordt er met een paraplu ingeslagen op iemand. Volgens de politie was er sprake van een “grimmige sfeer”.

De aanleiding van de vechtpartij wordt door de politie nog onderzocht.