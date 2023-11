Tweede explosie in zelfde straat Rotterdam

In de Spechtstraat in de wijk Charlois in Rotterdam-Zuid is in de nacht van zaterdag op zondag rond 02.45 uur een explosie geweest bij een woning, meldt de politie.

Niemand raakte daarbij gewond. Wel is er schade aan de voordeur en de gevel. De politie vraagt getuigen om te bellen. In dezelfde straat was ongeveer tien dagen geleden ook al een explosie. En zaterdagavond veroorzaakte een ontploffing grote schade aan een huis in de wijk Delfshaven. Zulke incidenten worden vaak met het drugsmilieu in verband gebracht.

