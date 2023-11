BuZa nog in contact met 22 Nederlanders in Gazastrook

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft momenteel contact met 22 Nederlanders die zich in de Gazastrook bevinden. Dat zijn er meer dan het ministerie eerder meldde. De toename komt “omdat nieuwe mensen in beeld zijn gekomen”, meldt het ministerie maandagochtend in zijn liveblog.

“Het kabinet blijft zich inzetten om zo snel als mogelijk meer Nederlanders uit Gaza over de grens te krijgen. Tot die tijd blijft het ministerie van Buitenlandse Zaken in nauw contact met hen.”

Afgelopen zaterdag kwam in Eindhoven de eerste vlucht met Nederlandse evacués uit Gaza aan. Aan boord van de Boeing 737 van TUI zaten onder meer vijftien mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning en hun gezinsleden, die in Gaza verbleven toen daar de oorlog met Israël uitbrak. Zij staken donderdag de grensovergang Rafah over naar Egypte, waar ze werden opgevangen door een team van de ambassade in Caïro en medewerkers van Buitenlandse Zaken. Vanuit Caïro zijn ze naar Nederland gevlogen.