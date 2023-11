Consumentenorganisaties waarschuwen voor onbetrouwbare webshops

Om er bij consumenten op aan te dringen om vooral de betrouwbaarheid van webshops te checken, start er maandag een campagne tegen oplichting en misleiding door dat soort winkels. Daartoe hebben de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Consumentenbond, het Europees Consumenten Centrum (ECC), de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie de handen ineen geslagen. ‘Eerst reviews checken, dan bestellen” is het credo van de campagne.

LMIO verwacht voor 2023 meer dan 40.000 aangiftes over aan- en verkoopfraude. Daarvan hebben er 14.000 betrekking op webwinkels die na een betaling niet hebben geleverd. Het LMIO heeft duizend malafide webshops offline laten halen. Dat is ruim 30 procent meer dan in 2022. Ook uit cijfers van de Fraudehelpdesk blijkt dat de gemiddelde schade door fraude met onlineaankopen stijgt.

Ook bij de ACM, de Consumentenbond en het ECC komen er meldingen binnen. Bestellingen worden veel te laat, of helemaal niet geleverd; de retourkosten zijn onverwacht hoog; er is geen contactmogelijkheid of de klant krijgt zijn geld niet terug.

Directeur Consumenten Edwin van Houten van de ACM zegt dat met de feestdagen in aantocht niemand zit te wachten op een miskoop of een bestelling die niet of veel te laat aankomt. “Check dus eerst goed de reviews voor je ergens bestelt. Met zo’n snelle check filter je de oplichters of webshops die hun zaken niet op orde hebben er bijna altijd uit.”