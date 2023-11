Eis: 25 miljoen van Sabic om gevaarlijke incidenten op Chemelot

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank in Den Bosch 25 miljoen euro geëist tegen petrochemiereus Sabic Limburg in Geleen. Het OM verwijt Sabic, maar ook toezichthouder Chemelot Site Permit (CSP), een opeenstapeling van onveilige werkprocessen tussen 2015 en 2019, waarbij eigen interne protocollen niet gevolgd zijn. Daardoor ontstond niet alleen grote milieuschade, maar raakten drie werknemers ernstig gewond, van wie één overleed.

Het beeld ontstaat volgens het OM van een bedrijf dat de eigen processen niet op orde heeft, nauwelijks toezicht houdt en niet leert van vorige incidenten. Regels worden niet altijd nageleefd. “Sabic is ontmaskerd als bedrijf dat het niet zo nauw neemt met veiligheid, gezondheid en milieu”, hield het OM Sabic voor. “Schandalig”, zei ze. “Het had nooit zover moeten komen dat we hier vandaag in de rechtbank staan.”

Het OM verwijt Sabic te weinig gedaan te hebben om een ongeval op 28 december 2016 te voorkomen, waardoor twee werknemers zeer ernstig gewond raakten. Een van hen, een uitzendkracht, overleed niet veel later. Ook op 9 mei 2019 liep een medewerker zware brandwonden op toen een afsluiter open knalde waardoor onder hoge druk hete olie van 180 graden over hem heen spoot. De man droeg geen extra bescherming. Door de lekkage kwam 180 ton olie in de grond terecht. Verder werden vijf mensen blootgesteld aan ernstig gevaar toen ze poolshoogte gingen nemen bovenop een tank met nafta, waarin het dak begin juli 2015 was weggezakt. Dat leidde volgens het OM onder meer tot jarenlange onnodige benzeenemissies naar de omgeving. En van 19 tot en met 22 februari 2016 lekte ruim 33.000 kilo vluchtig gas weg. Pas de 22e werd het bedrijf stilgelegd.

Dat laatste leidde volgens het OM tot explosiegevaar. Het OM verwijt Sabic ook dat incidenten niet tijdig bij het bevoegd gezag werden gemeld. “Een organisatie die onvoldoende stuurt op veiligheid, baart ons grote zorgen.”

“Bedrijven die zich structureel niet aan de regels houden, zullen zich zorgen moeten maken”, zei een woordvoerder van het OM in een toelichting, onder meer doelend op onderzoeken tegen Tata Steel en Chemours. “Maar elk bedrijf is anders”, voegde hij daaraan toe.