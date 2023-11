Gemeente wil tachtig asielkinderen in Leidschendam opvangen

De gemeente Leidschendam-Voorburg is van plan een asiellocatie te openen voor maximaal tachtig kinderen van 15 tot en met 17 jaar. De groep moet in de eerste helft van volgend jaar ondergebracht worden in een kantoor in Leidschendam. De locatie kan volgens de gemeente tot eind 2026 gebruikt worden.

Het college van burgemeester en wethouders wil met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in januari een overeenkomst sluiten over onder meer de duur, de begeleiding, de veiligheid en de communicatie met de buurt. Het college wil daarover eerst ook met de inwoners en de gemeenteraad in gesprek.

Met de tijdelijke asielopvang wil de gemeente alvast vooruitlopen op de zogenoemde spreidingswet, die voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over alle gemeenten moet zorgen. “Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Zoetermeer en Delft verzorgen ook asielopvang”, benadrukt de gemeente.