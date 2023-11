In een weekend zeventien uithalers opgepakt in Rotterdamse haven

De zeehavenpolitie en de douane hebben tussen vrijdagavond en zondagochtend in de haven van Rotterdam zeventien uithalers aangehouden. Onder hen waren drie minderjarigen van vijftien en zestien jaar, meldt de zeehavenpolitie maandag. Bij de actie werden onder meer honden en een helikopter ingezet. Meerdere politieteams uit Rotterdam moesten bijspringen om alle arrestanten te vervoeren.

Uithalers zijn mensen die containers openbreken waarin drugs zitten. Ze doen dat vaak in opdracht van drugscriminelen. In de eerste helft van dit jaar zijn al meer dan tweehonderd uithalers betrapt in de Rotterdamse haven. Dat is bijna net zoveel als in heel 2022. Volgens de politie was zo’n 15 procent van hen minderjarig. Vorig jaar was dat nog 8 procent.