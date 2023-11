Kick Out Zwarte Piet niet tevreden over onderzoek naar Staphorst

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) kan zich niet vinden in de conclusies van het onderzoek dat de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft gedaan naar de ongeregeldheden rondom de intocht in Staphorst vorig jaar. Dat zegt de actiegroep in een reactie op het rapport dat de inspectie vorige week presenteerde. Ook de scope van het onderzoek en de reactie van de politie zijn teleurstellend, aldus KOZP.

De actiegroep is “positief over het feit dat er na een decennium geweld tegen vreedzame demonstranten eindelijk een nationaal onderzoek op tafel ligt met aanbevelingen”. Maar de bevindingen doen “tekort aan de ervaringen van de betrokken vreedzame demonstranten”, zegt KOZP. Zo wordt er volgens de actiegroep in het rapport geen aandacht besteed aan “racisme en partijdigheid bij de politie”, wat juist ten grondslag zou liggen aan het uit de hand lopen van de situatie in Staphorst. “De neutrale houding van de politie in situaties waarin wij worden aangevallen vergoelijkt anti-zwart racisme in plaats van dat het een norm stelt en eigenrichting afschrikt.”

KOZP vindt het dan ook “onacceptabel om hier slechts leermomenten uit te halen”. De actiegroep wil dat de eindverantwoordelijken, waaronder de politie, de burgemeester en het OM, verantwoording afleggen over Staphorst. Ook eist de actiegroep “disciplinaire maatregelen” tegen de betrokken agenten, en een gesprek met het ministerie van Justitie en Veiligheid over “de structurele schendingen van onze mensenrechten en ons demonstratierecht”. Verder zou er een nationaal plan van aanpak moeten komen tegen racisme bij de politie en ter bescherming van het demonstratierecht.

Op 19 november vorig jaar kwamen leden van KOZP naar Staphorst om te demonstreren tegen de zwarte pieten die meededen aan de intocht van Sinterklaas. Bij een afslag werden de activisten opgewacht door tegendemonstranten, die geweld gebruikten en voor ernstige ongeregeldheden zorgden. Vier van de tegendemonstranten worden vervolgd door het Openbaar Ministerie.