Nieuwe aangifte tegen van misbruik verdachte oppas Schagen

Tegen Julian F., de 24-jarige man die wordt verdacht van misbruik bij zeker één gezin waar hij zich aanbood als oppas, is een nieuwe aangifte gedaan. Het gaat om een aangifte van misbruik uit het verleden van F., en is niet gerelateerd aan zijn latere werk als babysitter, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt bij een niet-inhoudelijke zitting in de zaak tegen de man uit de gemeente Schagen.

De aangifte is gedaan nadat bekend was geworden dat F. is vastgezet in de misbruikzaak. Het slachtoffer is het neefje van F., die toen tussen de 11 en 12 jaar was. Het misbruik zou hebben plaatsgevonden tussen 2017 en 2018.

Het OM en de politie maakten eerder bekend dat F. bij ten minste elf gezinnen met baby’s en peuters in heel Nederland heeft opgepast. Er is één oppaskindje geïdentificeerd op beelden van kinderporno die zijn aangetroffen bij F. Verder onderzoek naar de zogeheten gegevensdragers is klaar, daar zijn geen nieuwe gevallen van ontucht op ontdekt.

Hierbij noemt het OM wel dat de telefoon van de verdachte op een eerder moment door hemzelf per ongeluk is teruggezet naar fabrieksinstellingen. Hierdoor zijn bestanden verloren gegaan. De officier van justitie verwees naar een chatgesprek van de verdachte waarin hij het bestaan van een naaktfilmpje van een ander oppaskindje besprak. Maar dat filmpje is dus niet aangetroffen.

In de zaak staat ook een tweede verdachte terecht, Marco H. Hij zou de zelfgemaakte misbruikbeelden van F. toegestuurd hebben gekregen en heeft volgens het OM ook een actieve rol gehad in het misbruik van het oppaskindje. Zo zijn er chats voorgelezen waaruit het beeld naar voren komt dat H. allerlei suggesties doet voor wat er met het jongetje kan gebeuren. “Perfect dat hij nog niet kan praten”, zo zou hij naar F. hebben gestuurd, verwijzend naar de jonge leeftijd van het jongetje dat werd besproken in de gesprekken.

H. heeft zelf een tbs-verleden op het gebied van kindermisbruik. Hij heeft hier ook een jaar voor in de cel gezeten. Verlenging van de tbs werd vorig jaar afgewezen, omdat er positieve veranderingen bij hem werden gezien. Achteraf gezien, schetste de officier van justitie, was hij gedurende die behandeling “allang weer bezig met het verzamelen van kinderporno, en heeft hij zijn behandelaar om de tuin geleid”.

Beide verdachten waren niet aanwezig bij de niet-inhoudelijke zitting in het justitieel complex bij Schiphol.