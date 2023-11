Noord-Hollandse gedeputeerde van BBB komt weg met ‘foute’ belofte

De Noord-Hollandse gedeputeerde Jelle Beemsterboer heeft maandag een waarschuwing gekregen van de Provinciale Staten. Vrijwel alle partijen namen het de BBB-bestuurder kwalijk dat hij vorige maand in het gevoelige dossier rond de mogelijke komst van flexwoningen in Zwaagdijk-West (gemeente Medemblik) beloftes deed die hij niet had afgestemd met de rest van Gedeputeerde Staten en die later ingetrokken moesten worden. Beemsterboer gaf maandag tijdens een spoeddebat in de Statenvergadering toe dat hij een fout heeft gemaakt. Dat bleek genoeg om door te mogen gaan.

“Ik weet niet zeker of ik morgen nog wel gedeputeerde ben”, zei de gedeputeerde tijdens het zogeheten interpellatiedebat, dat was aangevraagd door JA21. Beemsterboer kreeg felle kritiek op zijn handelwijze van de oppositie, maar de coalitiepartijen VVD, BBB, GroenLinks en PvdA benadrukten in hun inbreng vooral dat de gedeputeerde zijn fout heeft toegegeven. “Het is niet fraai, maar hij heeft zijn fout ruiterlijk erkend. Dat verdient wat ons betreft wel een compliment”, aldus VVD’er Klaas-Jeroen Terwal.

Beemsterboer kwam dan ook weg met zijn uitglijder, al werd wel duidelijk dat het vertrouwen beschadigd is. JA21 besloot af te zien van een motie van treurnis, maar gaf de BBB-gedeputeerde wel een gele kaart. “Ik hoop dat u de toekomst betrouwbaarder en met betere communicatie in gaat”, aldus fractievoorzitter DaniĆ«l van den Berg.