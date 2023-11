OM in hoger beroep in zaak beroving oud-coureur Robert Doornbos

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft hoger beroep aangetekend in de zaak tegen de twee mannen die terechtstonden voor de gewelddadige beroving van oud-autocoureur Robert Doornbos. De rechtbank in Amsterdam veroordeelde in oktober de 20-jarige Jaydon J. tot dertien maanden cel, waarvan drie voorwaardelijk, voor de beroving en sprak medeverdachte Amir A. (27) vrij van medeplichtigheid. Het OM is het oneens met de vonnissen en bestrijdt ook de motivatie van de rechtbank, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

Doornbos werd op 18 maart met een knuppel op zijn hoofd geslagen toen hij bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert uit zijn auto stapte. Hij werd beroofd van zijn Rolex-horloge, met een waarde van zo’n 30.000 euro, en zijn telefoon. De daders gingen ervandoor.

J. werd veroordeeld als een van de uitvoerders. De politie had op zijn telefoon een foto gevonden van het geroofde horloge die na de overval is gemaakt. Uit locatiegegevens van zijn telefoon bleek bovendien dat hij op het moment van de overal in de buurt was. De officier van justitie had dertig maanden cel tegen hem geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk, maar de rechtbank vond dat die straf in vergelijking met andere zaken te hoog was.

Tegen medeverdachte A. had het OM 28 maanden cel geëist, waarvan vier maanden voorwaardelijk. A. was niet bij de overval aanwezig, maar wordt er door justitie van verdacht dat hij enkele weken voor de overal een gps-tracker onder de auto van Doornbos heeft geplaatst. Zijn DNA was gevonden op de simkaart in het peilbaken. De rechtbank vond echter dat er geen aanwijzingen waren dat hij wist waarvoor de tracker was bedoeld. Doornbos reed bovendien op het moment van de beroving in een leenauto en het baken is dus niet gebruikt. De rechtbank sprak A. daarom vrij.