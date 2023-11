Basisscholen blij met mobieltjesverbod, vragen om vertrouwen

De basisscholen staan achter het besluit van het kabinet dat mobiele telefoons vanaf volgend schooljaar in principe verboden zijn in de klas. De koepelorganisatie, de PO-Raad, spreekt van een “duidelijke afspraak”. Wel wil de organisatie dat scholen het vertrouwen krijgen om de invoering ervan zelf goed te regelen. “Het is belangrijk dat de politiek het primair onderwijs nu vertrouwen geeft om dit goed te regelen en niet met onnodige extra wet- en regelgeving komt.”

Leerlingen op basisscholen en in het speciaal onderwijs mogen vanaf het nieuwe schooljaar geen mobiele telefoons, tablets en smartwatches in de klas bij zich hebben. Zo kunnen ze zich beter concentreren op de les, is de gedachte erachter. Er zijn wel uitzonderingen. Zo mogen de toestellen wel mee de klas in als ze gebruikt worden voor de les. Ook kinderen die een toestel nodig hebben om medische redenen of om een beperking kunnen die meenemen naar de klas.

De vereniging van schoolleiders, de AVS, vraagt ook om vertrouwen. “Het is de verantwoordelijkheid van de school dat er goede afspraken zijn. Niet alle scholen zijn tenslotte hetzelfde. Gelukkig is dit maatwerk per school ook binnen deze afspraken nog steeds het uitgangspunt”, zegt voorzitter Karin Straus in een verklaring.