Bikker (CU) tegen D66: stop met doordrammen ‘voltooidlevenwet’

De ChristenUnie is er niet over te spreken dat D66 nu alsnog een wet naar de Tweede Kamer stuurt die het voor mensen vanaf 75 jaar mogelijk maakt onder specifieke voorwaarden met hulp hun leven te beëindigen. “De samenleving moet ouderdom eren in plaats van deze ‘voltooidlevenwet’ faciliteren”, vindt CU-lijsttrekker Mirjam Bikker. “Stop dus met doordrammen van een wet waar zoveel fundamentele kritiek op is.”

Op de wet, een voor D66 belangrijk voorstel voor regie over het eigen leven, is inderdaad vaak bekritiseerd. Na opmerkingen van de Raad van State heeft D66 het voorstel aangepast. Mensen boven de 75 die vinden dat hun leven voltooid is, krijgen alleen de mogelijkheid hun leven met hulp op een zelfgekozen moment te beëindigen als ze minstens zes maanden een traject hebben doorlopen. Bij zo’n traject staat een ‘levenseindebegeleider’ deze mensen bij. Ook nieuw is dat er een arts moet worden betrokken in het proces, die de begeleider inlicht over de medische situatie van de betrokkene.

De aanpassingen maken de ChristenUnie niet minder kritisch op het voorstel. “De waarde van het leven – ook dat van onze ouderen – moet uit al onze wetgeving blijven spreken. Daar staat de ChristenUnie voor”, aldus de partij. Gevoelige, medisch-ethische onderwerpen als de kwestie-voltooid leven zijn al tijden een splijtzwam tussen de ChristenUnie en progressief D66.