Bontenbal huiverig voor rechts kabinet: ook klimaat belangrijk

CDA-leider Henri Bontenbal staat niet direct te springen om een centrumrechts kabinet. “Ik denk dat een kabinet over rechts alleen bepaalde problemen gaat oplossen”, zegt hij in het tv-programma Op1. Bontenbal wil niet alleen migratie aanpakken maar ook klimaatverandering. Hij hoopt daarom op “een soort nieuwe middenweg”.

Het CDA werd eerder door Pieter Omtzigt, de leider van Nieuw Sociaal Contract (NSC) genoemd als mogelijke bouwsteen voor zo’n centrumrechtse coalitie, samen met VVD, BBB, JA21 en SGP. Bontenbal waakt er evenwel voor om al voor de verkiezingsdag op 22 november aan het formeren te slaan. “Ik wil eerst een uitslag neerzetten.”

Omtzigt, die volgens peilingen kans maakt met NSC de grootste te worden, ziet overigens ook raakvlakken met GroenLinks-PvdA, met name waar het gaat om bestaanszekerheid. Of Bontenbal ook mogelijkheden ziet tot samenwerking met de linkse partijen, hangt volgens hem af van wat leider Frans Timmermans bereid is in te leveren aan de formatietafel.