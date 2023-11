Centrale opvang Oekraïners in Jaarbeurs nog steeds overvol

De centrale opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in de Jaarbeurs in Utrecht zit nog steeds overvol. “De situatie wordt inmiddels steeds nijpender”, waarschuwt de Veiligheidsregio Utrecht.

De veiligheidsregio, waar alle 26 gemeenten in de provincie Utrecht onder vallen, had begin oktober gewaarschuwd voor de drukte. Enkele weken later deed demissionair asielstaatssecretaris Eric van der Burg een dringende oproep aan regio’s om snel extra opvang te regelen voor Oekraïners.

In de Jaarbeurs worden net aangekomen Oekraïners opgevangen. Ze kunnen er een of twee nachten blijven voordat ze doorgaan naar een reguliere opvanglocatie. In het evenementencomplex is eigenlijk plek voor honderd vluchtelingen, maar volgens de Veiligheidsregio lukt het “met veel kunst- en vliegwerk” om daar 140 mensen te herbergen. “Als er niet snel duurzame plekken elders in het land komen, moeten we uiteindelijk nieuwe vluchtelingen weigeren bij de opvanglocatie in de Jaarbeurs.” Directeur Jaap Donker voegt eraan toe: “We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten hoeven te slapen, maar de grenzen zijn echt wel bereikt.”

De Jaarbeurs is momenteel de enige doorstroomlocatie in Nederland. De ‘Hub’ bij station Amsterdam Centraal is sinds 20 oktober dicht. Volgens de gemeente Amsterdam zijn de opvanglocaties in de hoofdstad overvol, terwijl in de rest van het land te weinig opvangplekken beschikbaar zijn.