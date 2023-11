In de nacht van maandag op dinsdag is bij een zorginstelling in de Amsterdamse Oostenburgervoorstraat een explosief afgegaan. Hierdoor sprongen de ruiten en raakte de voorgevel beschadigd. Niemand raakte gewond en er is niemand opgepakt, aldus een woordvoerder van de politie.

De melding van de explosie in de wijk Oostenburg kwam rond 01.25 uur bij de politie binnen.