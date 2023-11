Hoogzwangere ernstig gewond bij beroving Capelle aan den IJssel

Een hoogzwangere vrouw is maandagavond ernstig gewond geraakt bij een beroving in de Bizetstraat in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland), meldt de politie. Ze heeft breuken in haar gezicht opgelopen en ligt nog in het ziekenhuis, zegt een politiewoordvoerder. Haar ongeboren baby lijkt ongedeerd.

De 33-jarige vrouw had net gesport en stapte rond 20.15 uur uit de metro op station Capelsebrug. Via de Haydenstraat liep ze richting de Bizetstraat, toen ze plots van achter werd aangevallen en op haar hoofd werd geslagen. Het slachtoffer is voorover op haar buik en gezicht gevallen.

De dader pakte haar telefoon af en is weggerend. Omdat de vrouw van achter is belaagd, heeft ze geen signalement kunnen geven. Het slachtoffer is bebloed weggelopen en werd in de Bachstraat opgevangen door mensen, die de hulpdiensten belden. De vrouw is dusdanig gewond geraakt dat een operatie nodig is.

De politie is op zoek naar mensen die het slachtoffer hebben zien lopen. “We willen graag weten of zij misschien is gevolgd of dat iemand iets anders is opgevallen.”