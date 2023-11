Integriteitsorgaan Kamer stelt schorsing drie FVD’ers voor

De nieuwe Tweede Kamer moet na de verkiezingen stemmen over een schorsing van FVD-Kamerleden Thierry Baudet, Freek Jansen en Gideon van Meijeren, vindt het College van onderzoek integriteit. Het College stelt een schorsing van een week voor, evenals een aanwijzing en een berisping, omdat de Kamerleden hun nevenfuncties niet hebben geregistreerd. Dit moet wel volgens de regels van de Kamer.

Baudet werd al eens eerder geschorst: ruim een jaar geleden stemde een meerderheid in een hoofdelijke stemming voor een korte schorsing, omdat hij zijn nevenfuncties niet had opgegeven. Jansen en Van Meijeren kregen al eens een berisping voor dezelfde overtreding. Omdat ze al eerder een waarschuwing kregen, wordt nu een schorsing voorgesteld. De drie Kamerleden hebben ook “niet de moeite genomen aan het College uit te leggen” waarom zij hun nevenfunctie niet hebben opgegeven. Dat weegt voor het College eveneens mee als verzwarende omstandigheid, staat in de rapportage van het College. Dat is opgesteld naar aanleiding van een klacht over de Kamerleden.

Over voormalig FVD-Kamerlid Ralf Dekker, die ook in de klacht werd genoemd, doet het College geen aanbeveling, omdat hij niet meer in de Kamer zit.

Als de Kamer de schorsing steunt, worden de Kamerleden een week lang “uitgesloten van het deelnemen aan plenaire vergaderingen (…) aan commissievergaderingen of aan andere activiteiten die door of namens de Kamer worden gehouden”. Ze mogen wel stemmen over moties en wetten. Omdat de Tweede Kamer nu met verkiezingsproces is en pas op 5 december terugkomt, wordt voorgesteld om dinsdag 12 december te stemmen over de voorgestelde schorsing.