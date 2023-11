Man (30) aangehouden voor zedenmisdrijven uit 2008

De politie heeft een 30-jarige man aangehouden op verdenking van een zedenmisdrijf en een poging tot een zedendelict gepleegd in 2008 in Spijkenisse. De man kon worden aangehouden na een DNA-match. De man is aangehouden in een tbs-kliniek, waar hij behandeld wordt voor een soortgelijk misdrijf gepleegd in België, meldt de politie.

In 2008 werd al uitgebreid onderzoek naar de misdrijven gedaan, maar de zaken konden toen niet worden opgelost. Een coldcaseteam van de politie wist met behulp van nieuwe DNA-onderzoeksmethoden de verdachte, die destijds 15 jaar oud was, te vinden.

In een van de twee zaken kwam de verdachte in beeld nadat er in de eerste helft van dit jaar een collectieve DNA-afname had plaatsgevonden onder veroordeelde tbs’ers. Daaruit kwam een match tussen één zaak in 2008 en de 30-jarige verdachte naar voren. Door de match kon hij ook gelinkt worden aan het andere zedendelict. Die zaak was eerder door dezelfde handelwijze en signalement al gekoppeld aan het andere zedendelict.