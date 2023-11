Napleiten grote winnaar bij Dutch Podcast Awards

Napleiten heeft maandagavond tijdens de Dutch Podcast Awards de prijs voor beste Nederlandse podcast van 2023 gewonnen. In de podcast van BNR Nieuwsradio praten misdaadjournalist Wouter Laumans en strafpleiter Christian Flokstra met advocaten en officieren van justitie over geruchtmakende strafzaken. De publieksprijs ging naar de podcast Moordzaken waar Carine Voshaar (‘Carrie’) en Edward van der Marel (‘Eddie’) elke twee weken spraakmakende moordzaken in Nederland bespreken.

In elke aflevering van Napleiten staat één strafproces centraal. De jury noemt de podcast “zeer inhoudelijk met sterke gasten en interessante zaken”. Ook roemt zij het feit dat de podcast nooit sensatiebelust is, “wat in dit genre niet altijd vanzelfsprekend is”. Bovendien blijft de podcast altijd begrijpelijk, zo stelt de jury. “Ook voor niet-juridische luisteraars.”

De podcast Door de ogen van de koning, waarin Edwin Evers met koning Willem-Alexander over zijn eerste tien jaar als koning praatte, wist geen prijs te winnen. De show was genomineerd in de categorieën Interview en Brandstory. In de categorie Brandstory won de podcast Koffer 23 van Tonny Media. In de categorie Interview ging de eer naar De Liefde van Nu van de Volkskrant, over de nieuwe relatievormen in de moderne wereld.

In totaal zijn er dertien verschillende categorieën zoals onder meer Dagelijks, Fictie, Verhalend en Journalistiek. Uit alle categoriewinnaars kiest de vakjury vervolgens de beste podcast van Nederland. Ook NU.nl en Omroep Gelderland vielen maandagavond in de prijzen bij de Podcast Awards.

NU.nl werd bekroond voor de podcast Het geheim van Mallorca, over de zaak Carlo Heuvelman. Omroep Gelderland won in de categorie ‘beste host’ voor de podcast Niet van de Wereld van journalist Maarten Dallinga. Ook de Volkskrant, NRC en NTR kregen onderscheidingen uitgedeeld. De Dutch Podcast Awards zijn een initiatief van BNR Nieuwsradio en werden dit jaar voor de zesde keer uitgereikt. De uitreiking vond plaats in Beeld & Geluid in Hilversum.