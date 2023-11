NOS evalueert item met platen politici na Hatikwa-verzoek van SGP

De NOS gaat de vraag aan lijsttrekkers om hun eigen plaat te kiezen in het Radio 1 Journaal evalueren. Dat heeft hoofdredacteur Giselle van Cann van NOS Nieuws gezegd in het NPO Radio 1-programma Spraakmakers. Zij reageerde hiermee op het verzoek dat SGP-leider Chris Stoffer eerder deze week deed om het Hatikwa, het Israëlische volkslied, te draaien.

“In het format van de uitzending betekent de plaat wat rust, iets luchtigs”, legde Van Cann uit. “Toen de SGP met het volkslied kwam, zeiden we: we willen iets luchtigs. Maar de SGP volhardde in de keuze.” Hiermee kreeg het item, dat onderdeel uitmaakt van een gesprek van een half uur met de lijsttrekker, een andere lading. “De plaat krijgt dan een andere functie”, aldus Van Cann. “Niet meer de luchtigheid, maar het wordt onderdeel van het journalistieke gesprek.”

NOS Nieuws gaat “nadenken wat we hiermee gaan doen. Of we gaan het nooit meer doen, of we gaan het gebruiken als onderdeel van het politieke verhaal.” Er zijn overigens meer liederen die niet goed in het format van het NOS Radio 1 Journaal zouden hebben gepast. “Ook een sonate of een psalm past niet goed.”

Stoffer wilde het nummer laten horen als “een hart onder de riem voor de Nederlands-Joodse gemeenschap”. “Ik merk dat de Joods-Nederlandse gemeenschap het zwaar heeft, bijvoorbeeld ook met de leuzen die hier op het Mauritshuis worden geprojecteerd.” Vorige week projecteerden activisten van BIJ1 de anti-Israëlische leus ‘from the river to the sea, Palestine will be free’ op het Mauritshuis in Den Haag.