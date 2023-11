Ruim 10 miljoen van EU voor Nederlands obesitasonderzoek

Onderzoeker Jeroen Lakerveld van Amsterdam UMC mag met 10,5 miljoen euro van de Europese Unie op zoek naar de verschillende oorzaken van zwaar overgewicht en maatregelen daartegen, meldt genoemd centrum.

Het is ingewikkeld, vertelt Lakerveld. “Sociale en culturele factoren spelen een rol, maar ook onze genen, en de omgeving waarin we wonen en werken.” In de ene buurt wordt veel meer overgewicht gezien dan in de andere.

Het onderzoek gebeurt in verschillende landen. “We kijken naar groepen mensen met verschillende economische, sociale en culturele achtergronden. Want wat bij de ene groep een belangrijke rol speelt bij de oorzaak van obesitas, speelt misschien niet in een andere gemeenschap”, aldus Lakerveld.

Aan de orde komen bijvoorbeeld blootstelling aan ongezonde voeding in de omgeving en de ‘beweegvriendelijkheid’ van buurten. “Zo hebben we bijvoorbeeld al eerder aangetoond dat er meer mensen diabetes krijgen die in buurten wonen waarin men meer afhankelijk is van de auto.”