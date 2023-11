Ruim 20 aangiften tegen burgemeester om uitspraak Marokkanen

Meer dan twintig aangiften zijn tot nu toe binnengekomen over de uitspraak van Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, over Marokkaanse mensen. Dit bevestigt het Openbaar Ministerie in Amsterdam na berichtgeving van Omroep Brabant.

De burgemeester reageerde tijdens een informatieavond over de locatiekeuze voor een opvang van asielzoekers, nadat een bezoeker zei dat “Syrische mensen de ergste zijn”, met de uitspraak “dat is niet waar, dat is Marokko”.

“Wat ik heb gezegd in dat gesprek neem ik mijzelf erg kwalijk”, zei de burgemeester later over de uitspraak die hij deed. “Ik had de context van hetgeen wat ik bedoelde veel beter moeten schetsen. Nu lijkt het alsof ik de Marokkaanse gemeenschap in mijn stad, in ons land, als een overlast gevende groep Nederlanders zie. Dat is niet zo, dat is ver van hoe ik ben.”

Mikkers wilde met zijn antwoord aangeven dat “van de veiligelanders die in ons land komen en die betrokken zijn bij overlast, het COA aangeeft dat dit vooral om asielaanvragers uit Marokko gaat”.

Een woordvoerder van het OM meldt dat de aangiften zowel vanuit organisaties als particulieren zijn gedaan. De besturen van moskeeën Arrahma en Attakwa en de Stichting Marokkaanse Jongeren in Den Bosch lieten eerder weten “verbijsterd” te zijn door de uitspraak.