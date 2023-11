Wakker Dier ziet meer acties om klant extra vlees te laten kopen

Terwijl het eten van minder vlees volop op de agenda staat, is het aantal commerciële acties om consumenten extra vlees te laten inslaan in acht jaar tijd verviervoudigd, naar 5729 van januari tot en met september van dit jaar. Dat becijferde althans dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Zij pluist altijd de folders uit.

Op het ogenblik ziet de club dat bij vier van de tien vleesaanbiedingen consumenten worden aangespoord om meerdere pakjes te kopen, bijvoorbeeld met één plus één gratis of met de tweede verpakking van hetzelfde product voor de halve prijs. “Juist met deze vleesstapelstunts drijven supermarkten de vleesconsumptie op. Terwijl we er al ongezond veel van eten,” zegt Wakker Dier. De consument is volgens Wakker Dier ook gewoon duurder uit, omdat zij of hij wordt aangezet om meer te kopen dan de bedoeling was.

Bij zuivelproducten komt zogenoemde volumekorting nog vaker voor dan bij vlees: “Bijna de helft van alle zuivelaanbiedingen is een volumestunt. Zuivel heeft een grote impact op het klimaat én op het welzijn van koeien”, aldus Wakker Dier.

Ze monitort de zuivelaanbiedingen van supermarkten pas sinds 2022, dus kan ze een vergelijking met daarvoor niet maken.