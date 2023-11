Wilders hoopt dat Omtzigt toch met PVV in kabinet wil

Geert Wilders hoopt dat Pieter Omtzigt in tegenstelling tot wat hij eerder heeft gezegd in een regering wil met de PVV. In gesprek met RTL Nieuws wijst Wilders op onderzoek van EenVandaag waaruit blijkt dat kiezers van Omtzigts partij Nieuw Sociaal Contract (NSC) openstaan voor zo’n samenwerking.

“Zijn eigen kiezer zal hem hopelijk overtuigen”, zegt Wilders, die daar bovendien zelf ook zijn best voor wil doen. Zonder de PVV wordt het volgens de partijleider moeilijk om de asielinstroom in te dammen. In het programma van NSC staat dat de partij de jaarlijkse bevolkingsgroei door alle vormen van migratie – waarvan asiel er één is – wil inperken tot maximaal 50.000.

Het alternatief voor regeren met zijn partij is volgens Wilders een coalitie met Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA. “Dat wil denk ik niemand in centrum-rechts Nederland.”

Als zijn partij de grootste wordt, wil Wilders zelf premier worden. Anders is de politicus van plan om in de Tweede Kamer te blijven als zijn partij mee gaat regeren. Iemand anders van de PVV zou dan vicepremier moeten worden, zegt de partijleider. De Peilingwijzer, een gemiddelde van peilingen, zet Wilders’ PVV momenteel op een vierde plaats, na VVD, NSC en PvdA-GroenLinks.

Omtzigt heeft herhaaldelijk laten weten dat hij het idee van een minderheidskabinet interessant vindt. Hij vindt het een voordeel dat de rol van de Tweede Kamer belangrijker wordt als het kabinet steeds op zoek moet naar partijen die kabinetsplannen willen steunen. Wilders loopt hier niet warm voor, al sluit hij een minderheidskabinet ook niet helemaal uit. “Als je gedoogt moet je ook oppositie voeren”, is het bezwaar van Wilders, die eerder gedoogpartner was van het eerste kabinet van Mark Rutte.

Als hij onderdeel wordt van een regering zegt Wilders bereid te zijn om zijn soms felle toon richting andere politici te matigen. “Ik knok nu voor de verkiezingen voor mijn eigen verkiezingsprogramma, maar dat is wel een andere rol”, zegt de voorman van PVV over regeren.