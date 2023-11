Zittende protestactie voor Palestijnen op Amsterdam CS

Tientallen mensen demonstreren zittend in de hal van het Centraal Station in Amsterdam om hun solidariteit met de Palestijnse zaak te betuigen. Sinds 18.00 uur houdt de groep een zogenoemde sit-in. De actievoerders eisen onder meer dat Nederland oproept tot een staakt-het-vuren. Vrijdag was er ook een soortgelijke actie op Rotterdam Centraal.

De demonstranten roepen leuzen als “Free Free Palestine”, “ceasefire now” en “Israël terrorist”. Ook wordt de leus “From the river to the sea, Palestine will be free” geroepen. Er worden pamfletten uitgedeeld en demonstranten hebben spandoeken bij zich met teksten als “Stop Dutch complicity” en “EU stop genocide”.

De groep zegt dat het niet hun doel is om reizigers te blokkeren, toch zorgt de combinatie van de zittende groep demonstranten, kijkers en de drukte van de avondspits voor opstoppingen in de hal, ziet een ANP-verslaggever ter plekke. De politie is aanwezig en ziet toe op de actie.

De groep zegt te bestaan uit mensen die betrokken zijn bij verschillende sociale bewegingen en organisaties. De komende dagen willen ze “sit-ins” organiseren op verschillende treinstations in Nederland.