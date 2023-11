Partijen willen meer geld voor veiligheid, politie veel genoemd

Van de partijen die hun verkiezingsprogramma hebben laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB) wil JA21 de uitgaven aan veiligheid het meest verhogen. Het budget moet met 4 miljard euro worden opgehoogd ten opzichte van het huidige beleid.

GroenLinks-PvdA wil de uitgaven aan veiligheid verhogen met 800 miljoen euro, D66 met 700 miljoen euro. Erna volgen VVD (+300 miljoen euro) en SGP (+200 miljoen euro).

Uit de doorrekening van de plannen van CDA, ChristenUnie en Volt blijkt juist dat bij deze partijen het budget daalt ten opzichte van de huidige situatie, met respectievelijk 500 miljoen euro, 100 miljoen euro en eveneens 100 miljoen euro. Wat die laatste partijen betreft, zegt het CPB in het rapport dat daarmee de uitgaven “per saldo nagenoeg ongewijzigd blijven”.

Van de partijen die de uitgaven voor veiligheid laten stijgen, verschilt de invulling. JA21 wil vooral investeren in “binnenlandse veiligheid”, GroenLinks-PvdA wil onder meer personeelstekorten aanpakken bij de politie en het stelsel Bewaken en Beveiligen. D66 heeft geld bestemd voor jeugdbescherming en rechtspraak.

Politiecapaciteit, de justitiĆ«le keten en veiligheidsdiensten zijn belangrijke elementen voor de VVD, de SGP noemt de politie, wijkagenten en verkeersveiligheid. Het CDA wil meer geld voor “de strafrechtketen” en de ChristenUnie voor verkeersveiligheid.

In de plannen van meerdere partijen worden extra investeringen in veiligheid betaald door juist minder uit te geven aan asielopvang. Dit wordt wel gevat onder “asielinstroom-beperkende maatregelen”, in de plannen van VVD, JA21 en CDA en door het CPB bestempeld als “ombuigingen”.