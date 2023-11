Een politiemedewerker uit Overijssel is aangehouden op verdenking van verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. De man werd afgelopen donderdag al aangehouden, meldt de politie woensdag. Tegen de man is in opdracht van het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek ingesteld na verschillende signalen van burgers.

De politiemedewerker is buiten functie gesteld. Hij is na de aanhouding verhoord en de volgende dag naar huis gestuurd in afwachting van het onderzoek.