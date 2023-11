VVD vreest dat plannen GroenLinks-PvdA bedrijven wegjagen

Bedrijven zullen minder snel in Nederland investeren door de plannen van GroenLinks-PvdA, denkt financieel specialist van de VVD Eelco Heinen. Heinen schrikt van de 25 miljard euro die GroenLinks-PvdA volgens het Centraal Planbureau ophaalt bij het bedrijfsleven, en vreest dat de voorstellen bedrijven zullen wegjagen.

“Je ziet bedrijven nu al verdwijnen”, zegt Heinen. Hij vreest dat 25 miljard euro daar bovenop dat effect enorm versterkt. “We hebben het niet alleen over de rijke multinationals”, zegt hij: ook het midden- en kleinbedrijf zal de lasten zien oplopen bij de plannen van het linkse blok.

De afgelopen jaren scoorde de VVD ook beter op werkgelegenheid, benadrukt Heinen, omdat de partij volgens hem “banenkampioen op de lange termijn” is. Die lange termijn ontbreekt nu deels doordat het CPB wegens de vervroegde verkiezingen minder tijd had om de verkiezingsprogramma’s door te rekenen. Dat levert onzekerheid op, aldus Heinen: “Zeker als je 25 miljard bij ondernemers legt, wil je wel weten wat dat doet met de werkgelegenheid.”

Belangrijk is wat Heinen betreft vooral de politieke keuze waar partijen het geld vandaan halen: door te besparen of door de lasten van bedrijven te verhogen. “Dat is een mooi klassiek politiek debat”, aldus Heinen. Zijn eigen partij maakt daar “wel een hele scherpe keuze in”. Zo wordt de ontwikkelingssamenwerking uitgekleed, waar zo’n 5 miljard op wordt bezuinigd.

Er zijn zaken waar de partij liever meer geld in wil steken, zoals defensie. “Het kan niet allebei”, stelt Heinen. “Dus dan minder ontwikkelingssamenwerking en meer naar defensie.”