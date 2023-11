Dit jaar geen acties meer in jeugdzorg na nieuw loonbod

Werknemers in de jeugdzorg gaan de komende tijd geen actie voeren. Omdat de werkgevers een nieuw en hoger loonbod hebben gedaan, willen de vakbonden op zijn minst tot 1 januari aan de onderhandelingstafel blijven.

De onderhandelingen liepen eerder vast, omdat de bonden FNV, CNV en FBZ het eindbod van Jeugdzorg Nederland te mager vonden. Sindsdien hingen acties in de lucht, zoals een groot protest in Utrecht op 20 november. Die zijn “voorlopig van de baan”, laat FNV weten.

“Dankzij de druk van dat ultimatum en de enorme inzet van onze leden ligt er nu een nieuw en verbeterd bod. Dat komt in de buurt van onze eisen en betekent dat we de cao-gesprekken hervatten”, zegt FNV Jeugdzorg-bestuurder Maaike van der Aar.

De werkgevers bieden nu per 1 januari 2024 een loonsverhoging van 8 procent, aan te vullen met nog 1,25 procent vanaf 1 juli volgend jaar. Daarbovenop krijgt het personeel eind 2024 een eenmalige uitkering van 400 euro en stijgt het salaris in 2025 met 3 procent volgens het bod, laat FNV weten. Dat zijn hogere percentages dan eerder op tafel lagen, al eisen de bonden nog hogere stijgingen door de hoge inflatie die nog niet is gecompenseerd.